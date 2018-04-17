Номер в одном из отелей в Монте-Карло назвали именем Надаля

Отель в Монте-Карло, где проходит первый в сезоне «Мастерс 1000» на песчаных кортах, назвал один из своих больших номеров — сьютов — в честь первой ракетки мира и десятикратного чемпиона соревнований, испанца Рафаэля Надаля. Об этом сообщает официальный сайт турнира.



Фредерик Дарне, управляющий гостиницы Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, которая приняла такое решение, прокомментировал это событие. «Рафаэль Надаль — наш желанный гость, мы всегда любим и ждём его в нашем отеле. Он олицетворяет все ценности, которые мы высоко ценим в различных профессиях: скромность, простота, постоянное развитие. Мы хотели отдать ему должно и назвать один из номеров его именем. Очень здорово, что он согласился. Мы благодарим его за это решение».

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.