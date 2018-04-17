В 12:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и представитель Австрии Доминик Тим (5). Соперники встречались на турнире в Вене в 2017 году. Победу в том матче одержал Доминик со счётом 6:4, 6:3.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Тим в Монте-Карло.

Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований в Монте-Карло поспорит либо с сербом Новаком Джоковичем (9), либо с хорватом Борной Чоричем.