Лидер посева Донской с победы стартовал на челленджере в Наньчане

Российский теннисист Евгений Донской, посеянный на турнире серии «челленджер» в Наньчане под первым номером, на старте соревнований в двух партиях обыграл представителя Китая Хэ Екона со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту. Евгений трижды подал навылет и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Наньчане россиянин поспорит с представителем Китайского Тайбэя Яном Цунхуа.