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Лидер посева Донской с победы стартовал на челленджере в Наньчане

Лидер посева Донской с победы стартовал на челленджере в Наньчане
Теннис / ATP

Российский теннисист Евгений Донской, посеянный на турнире серии «челленджер» в Наньчане под первым номером, на старте соревнований в двух партиях обыграл представителя Китая Хэ Екона со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту. Евгений трижды подал навылет и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Наньчане россиянин поспорит с представителем Китайского Тайбэя Яном Цунхуа.

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