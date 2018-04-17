Карреньо-Буста снялся с турнира в Монте-Карло

12-я ракетка мира испанец Пабло Карреньо-Буста снялся с турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло. Причина пока не сообщается, информирует Tennis World USA. На этих соревнованиях он был посеян под восьмым номером и должен был стартовать со второго круга.
В сетке турнира в Монте-Карло Карреньо-Бусту заменит его соотечественник Гильермо Гарсия-Лопес. В матче второго круга он сыграет с победителем противостояния Кайл Эдмунд (Великобритания) — Андреас Сеппи (Италия, Q).
В финале квалификации Гарсия-Лопес проиграл итальянцу Марко Чеккинато.
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