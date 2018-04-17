Дьяченко не смогла выйти во второй круг турнира в Чжэнчжоу

Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла пробиться во второй круг турнира категории «WТА-челленджер» в Чжэнчжоу (Китай) с призовым фондом $ 125 тыс. На старте соревнований она проиграла представительнице Японии Михару Иманиси со счётом 4:6, 5:7. Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Виталия 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Иманиси поспорит с представительницей Китая Чжу Линь (8).