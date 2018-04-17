Андухар получил «уайлд-кард» на турнир в Мадриде

Испанский теннисист Пабло Андухар получил «уайлд-кард» от организаторов турнира серии «Мастерс» в Мадриде, сообщает Tennis World USA.

32-летний Андухар перенёс три операции на локте. На минувшей неделе он выиграл первый турнир ATP с 2014 года. Теннисист стал победителем турнира в Марракеше. В настоящее время испанец занимает 154 строчку в рейтинге ATP. На турнире в Мадриде он дебютировал в 2011 году. За свою карьеру он примет участие в основной сетке турнира уже в шестой раз.

Лучшим результатом Андухара в Мадриде является участие в полуфинале в 2013 году. Тогда он уступил своему соотечественнику Рафаэлю Надалю.

Также организаторы турнира в Мадриде дали «уайлд-кард» Гильермо Гарсия-Лопесу.