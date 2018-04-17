Касаткина: «Барселона» подписала нового, перспективного игрока

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала фото с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу и в шутку сообщила, что клуб подписал её в качестве игрока.

«Особенный город, особенная команда. Больше чем клуб. Спасибо за тёплый приём, „Барселона“. Подписали нового, перспективного игрока», — написала Касаткина в своём «инстаграме».

Ранее 20-летняя уроженка Тольятти, занимающая 14-ю строчку в рейтинге WTA, призналась, что именно Барселона является её любимым городом и она является болельщицей местного футбольного клуба.

Мертенс поднялась на 7-ю позицию в чемпионской гонке WTA, Касаткина — 9-я