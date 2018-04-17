Касаткина: «Барселона» подписала нового, перспективного игрока

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала фото с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу и в шутку сообщила, что клуб подписал её в качестве игрока.
«Особенный город, особенная команда. Больше чем клуб. Спасибо за тёплый приём, „Барселона“. Подписали нового, перспективного игрока», — написала Касаткина в своём «инстаграме».
Ранее 20-летняя уроженка Тольятти, занимающая 14-ю строчку в рейтинге WTA, призналась, что именно Барселона является её любимым городом и она является болельщицей местного футбольного клуба.
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