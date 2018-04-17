Барти: в матче с Нидерландами нам будет не хватать Деллакуа

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась ожиданиями от матчей Мировой группы Кубка Федерации против сборной Нидерландов. Ранее стало известно, что в сборную вернулась Саманта Стосур, которая заменила в составе Кейси Деллакуа, объявившую о завершении карьеры.

«Когда Саманты не было в команде в последние годы, роль лидера брала на себя Кейси. В матче с Нидерландами нам будет её не хватать. Также нам будет не хватать Кейси и в свободное время, раньше мы вместе пили кофе и болтали о всякой ерунде.

Кубок Федераций собирает много сильных игроков. И я знаю, что в последние годы голландки быстро прогрессировали. Думаю, что матч будет непростым, но мы ждём его с нетерпением. Если мы покажем всё, на что способны, сможем победить. Мы уже довольно долго находимся в Мировой группе II. Не скажу, что нахождение там было приятным. На мой взгляд, мы заслужили возвращение в элиту», — цитирует Барти Tennis World USA.