Айава: включение в состав сборной – одно из важнейших событий 2018 года

Австралийская теннисистка Дестани Айава, выигравшая в минувшие выходные турнир в Осаке с призовым фондом $ 25 тыс., рассказала о своих целях.

«Моя цель – становиться лучше, хочу начать более успешно играть против соперниц из числа топ-120. Хотелось бы одержать победы на этом уровне.

Одним из важнейших событий 2018 года для себя считаю включение в состав команды на Кубок Федераций в качестве четвёртого игрока. Здорово, что я представляю свою страну и тренируюсь с лучшими австралийскими теннисистками», — сказала Айава.

В плей-офф Мировой группы сборная Австралии сыграет с Нидерландами.