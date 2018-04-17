Соперником Раонича во втором круге турнира в Монте-Карло будет Чеккинато

Итальянский теннисист Марко Чеккинато (Q) пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях обыграв боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. Марко 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Монте-Карло Чеккинато поспорит с представителем Канады Милошем Раоничем, посеянным под 14-м номером.