Хачанов и Раонич снялись с турнира в Монте-Карло в парном разряде

Россиянин Карен Хачанов и представитель Канады Милош Раонич снялись с турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло в парном разряде. За выход во второй круг они должны были поспорить с индийцем Роханом Бопанной и французом Эдуардом Роже-Вассленом.

Хачанова и Раонича в сетке турнира заменили итальянец Андреас Сеппи и представитель США Джеймс Керретани.

В первом круге соревнований в одиночном разряде Хачанов победил австралийца Танаси Коккинакиса в двух партиях — 7:5, 6:4. Раонич одолел Лукаса Катарину из Монако — 3:6, 6:2, 6:3.