Шмидлова: были времена, когда я хотела уйти из тенниса

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова, выигравшая турнир в Боготе (Колумбия), рассказала о неоднозначно складывающейся карьере.

«У меня были взлёты и падения в теннисе. Хорошие и плохие недели. Были такие моменты, когда я грустила и хотела быстрее уйти с корта. Я была крайне недовольна своей игрой. Но сейчас я очень рада, что мне удалось победить. Рада этому успеху в Боготе.

Мне сложно сказать, что именно получалось не так. Я не думаю, что причина была в чём-то одном. Я потеряла уверенность в собственных силах. Может, я просто была не готова к 26-му месту в рейтинге WTA. Я не справилась с давлением.

У меня много болельщиков и друзей, которые меня поддерживают. Они были со мной во время побед и поражений, не только в теннисе, но и в жизни. Я счастлива, что у меня есть такие друзья. Я очень ценю, когда люди направляют мне слова поддержки», — цитирует WTA Tennis Шмидлову.