Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / ATP /

Симон одолел Маннарино и сыграет с Хачановым на турнире в Монте-Карло

Симон одолел Маннарино и сыграет с Хачановым на турнире в Монте-Карло
Теннис / ATP

Французский теннисист Жиль Симон (WC) пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в трёх партиях обыграв своего соотечественника Адриана Маннарино (16) со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты. Жиль дважды подал навылет и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в третий круг соревнований в Монте-Карло Симон поспорит с россиянином Кареном Хачановым. Турнир завершится 22 апреля.

Монте-Карло 2018. 1-й круг
17 апреля 2018 года, вторник. 12:00 МСК
Жиль
Симон
Адриан
Маннарино
6:3 4:6 6:2
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент