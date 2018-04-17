Симон одолел Маннарино и сыграет с Хачановым на турнире в Монте-Карло

Французский теннисист Жиль Симон (WC) пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в трёх партиях обыграв своего соотечественника Адриана Маннарино (16) со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты. Жиль дважды подал навылет и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в третий круг соревнований в Монте-Карло Симон поспорит с россиянином Кареном Хачановым. Турнир завершится 22 апреля.