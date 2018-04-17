Ф. Лопес в трёх сетах одолел Пэра на старте турнира в Монте-Карло

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в трёх партиях одолев представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут. Фелисьяно 6 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 4 и 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований Лопес поспорит со своим соотечественником Робертом Баутиста-Агутом (11).