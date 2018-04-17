Фоньини стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло с победы над Ивашко

Итальянский теннисист Фабио Фоньини (13) вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях обыграв представителя Беларуси Илью Ивашко (Q) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут. Фабио 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в третий круг соревнований в Монте-Карло Фоньини поспорит с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом.
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