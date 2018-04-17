Доналдсон оштрафован на € 5 тыс. за неспортивное поведение

Американский теннисист Джаред Доналдсон, накричавший на арбитра из-за принятого им решения в матче первого круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом, оштрафован на € 5 тыс., сообщает AFP. В этой встрече Джаред уступил со счётом 3:6, 3:6.



В шестом гейме второго сета рефери не смог найти метку от мяча на корте, что разъярило спортсмена. Повтор показал, что Доналдсон был прав, но система Hawk-Eye не используется на грунтовых покрытиях.

Видео доступно на «Чемпионате».

Джаред Доналдсон накричал на арбитра из-за ошибочного решения