Пуи проиграл М. Звереву во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Немец Миша Зверев во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло одержал волевую победу над французом Люка Пуи (7) со счётом 2:6, 6:1, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты. 30-летний уроженец Москвы, занимающий 55-е место в рейтинге АТР, исполнил 1 эйс, обошёлся без двойных ошибок, реализовал 3 брейк-пойнта из 9 и проиграл 3 гейма на своей подаче.
Следующим оппонентом Зверева станет либо победитель французского противостояния Ришар Гаске — Жереми Шарди (Q), либо лучший в матче между аргентинцами Диего Шварцманом (10) и Гидо Пельей.
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