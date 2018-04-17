Любичич: Надаль под давлением, ему нужно защищать свои результаты

Иван Любичич, тренер Роджера Федерера, оценил перспективы Рафаэля Надаля в грунтовой части сезона, где на каждом турнире, кроме «Мастерс-1000» в Риме, любая осечка будет стоить испанцу потери первой строчки рейтинг-листа в пользу швейцарца.



«Начался отрезок сезона Рафы. В прошлом году он сыграл очень хорошо: победил в Монте-Карло, в Барселоне, Мадриде, вышел в четвертьфинал в Риме и выиграл „Ролан Гаррос“. Теперь он под давлением, ему нужно защищать свои результаты, свои очки. Но, конечно, на грунте для всех игроков он самый тяжёлый соперник. В Монте-Карло Рафа побеждал 10 раз, и сейчас он фаворит. Он в отличной форме», — сказал Любичич в интервью Sky Sport Italia.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.