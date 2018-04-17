Шварцман победил Пелью в Монте-Карло, получив «баранку» в первой партии

Аргентинец Диего Шварцман (10) одержал волевую победу над своим соотечественником Гидо Пельей в первом круге «Мастерс-1000» в Монте-Карло (Монако) — 0:6, 6:2, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. Шварцман 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Пельи 3 эйса, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Соответственно, после «баранки» в первой партии Пелья ни разу не взял подачи соперника.



Следующим оппонентом Шварцмана станет либо Ришар Гаске, либо Жереми Шарди (Q). При этом уже известно, что в третьем круге победитель этого матча сыграет с немцем Мишей Зверевым.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.