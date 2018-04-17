Гаске одержал победу над Шарди в первом круге «Мастерс-1000» в Монте-Карло

Француз Ришар Гаске вышел во второй круг турнира категории «Мастерс-1000» в Монте-Карло, обыграв своего соотечественника Жереми Шарди (Q) в двух партиях — 6:4, 7:6 (7:5).



Поединок продолжался 1 час 53 минуты. Гаске сделал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Шарди 4 подачи навылет, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.



За выход в третий раунд Гаске поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом (10). В третьем круге победитель их матча сыграет с немцем Мишей Зверевым.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.