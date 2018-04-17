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Гаске одержал победу над Шарди в первом круге «Мастерс-1000» в Монте-Карло

Гаске одержал победу над Шарди в первом круге «Мастерс-1000» в Монте-Карло
Теннис / ATP

Француз Ришар Гаске вышел во второй круг турнира категории «Мастерс-1000» в Монте-Карло, обыграв своего соотечественника Жереми Шарди (Q) в двух партиях — 6:4, 7:6 (7:5).

Поединок продолжался 1 час 53 минуты. Гаске сделал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Шарди 4 подачи навылет, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

За выход в третий раунд Гаске поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом (10). В третьем круге победитель их матча сыграет с немцем Мишей Зверевым.

Монте-Карло 2018. 1-й круг
17 апреля 2018 года, вторник. 16:40 МСК
Жереми
Шарди
Ришар
Гаске
4:6 6:7
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