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Димитров одержал волевую победу над Эрбером на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Димитров одержал волевую победу над Эрбером на старте «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / WTA

Болгарин Григор Димитров (4) пробился в третий раунд турнира категории «Мастерс-1000» в Монте-Карло, одержав волевую победу над французом Пьер-Югом Эрбером (Q) — 3:6, 6:2, 6:4.

Димитров выполнил 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Эрбера 1 подача навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 3. Двойных ошибок у француза не было.

Следующим оппонентом Димитрова станет либо немец Филипп Кольшрайбер, либо испанец Альберт Рамос-Виньолас (15).

Монте-Карло 2018. 2-й круг
17 апреля 2018 года, вторник. 17:35 МСК
Григор
Димитров
Пьер-Юг
Эрбер
3:6 6:2 6:4
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