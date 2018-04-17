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Любичич: вопрос лишь в том, когда Джокович вернётся на свой уровень

Любичич: вопрос лишь в том, когда Джокович вернётся на свой уровень
Теннис / ATP

Хорват Иван Любичич, тренер швейцарца Роджера Федерера, выразил уверенность в том, что серб Новак Джокович вернётся на свой уровень игры. Джокович прошлым летом взял паузу в выступлениях, чтобы залечить травму локтя, но в итоге был вынужден прибегнуть к хирургическому вмешательству.

«Не забывайте, что у него была травма, он перенёс операцию. Возвращение после такого требует времени. Он проиграл стартовые матчи в Индиан-Уэллсе и Майами, и, конечно, непривычно видеть его в такой ситуации. Но вопрос лишь в том, когда это случится, а не в том, случится ли вообще», — сказал Любичич в интервью Sky Sport Italia.

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