Любичич: вопрос лишь в том, когда Джокович вернётся на свой уровень

Хорват Иван Любичич, тренер швейцарца Роджера Федерера, выразил уверенность в том, что серб Новак Джокович вернётся на свой уровень игры. Джокович прошлым летом взял паузу в выступлениях, чтобы залечить травму локтя, но в итоге был вынужден прибегнуть к хирургическому вмешательству.



«Не забывайте, что у него была травма, он перенёс операцию. Возвращение после такого требует времени. Он проиграл стартовые матчи в Индиан-Уэллсе и Майами, и, конечно, непривычно видеть его в такой ситуации. Но вопрос лишь в том, когда это случится, а не в том, случится ли вообще», — сказал Любичич в интервью Sky Sport Italia.