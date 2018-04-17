А. Зверев одержал волевую победу над Мюллером на «Мастерс 1000» в Монте-Карло

Немец Александр Зверев (3) удачно стартовал на турнире категории «Мастерс 1000» в Монте-Карло (Монако), победив люксембуржца Жиля Мюллера в матче второго круга трёх партиях — 4:6, 6:3, 6:2. В стартовой партии Зверев сделал брейк при счёте 3:3, после чего проиграл три гейма подряд.



Поединок продолжался 2 часа 2 минуты. Зверев 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и использовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Мюллера 6 эйсов, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



В 1/8 финала Зверев сыграет либо с итальянцем Фабио Фоньини, либо с немцем Ян-Леннардом Штруффом.