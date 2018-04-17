Бушар стала обладательницей «уайлд-кард» на турнир в Страсбурге

Канадка Эжени Бушар получила «уайлд-кард» в основную сетку грунтового турнира категории International в Страсбурге (Франция). Ранее стало известно, что в Страсбурге выступят две представительницы России – Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова.



Кроме того, во Францию приедут австралийки Эшли Барти, Саманта Стосур и Дарья Гаврилова, француженка Ализе Корне, белоруска Арина Соболенко, теннисистка из Казахстана Зарина Дияс, венгерка Тимя Бабош.



Турнир в Страсбурге пройдёт с 19 по 27 мая. Призовой фонд соревнований составит $ 226 750. В прошлом году победа досталась представительнице Австралии Саманте Стосур, которая в финале обыграла соотечественницу – Дарью Гаврилову.

Веснина, Павлюченкова, Соболенко, Гаврилова сыграют на турнире в Страсбурге