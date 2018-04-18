Фоньини: если бы стал тренером, работал бы только с одним игроком — с Кирьосом

Итальянец Фабио Фоньини рассказал об изменении отношения к теннису после рождения сына, а также сказал, что мог бы тренировать австралийца Ника Кирьоса.



«Если бы я стал тренером, то тренировал бы одного и только одного игрока: Ника Кирьоса.



Завершение карьеры? Если буду играть плохо, задумаюсь об этом. После рождения сына, Федерико, я стал иначе смотреть на вещи. Конечно, я поздно повзрослел. Раньше я нередко плохо вёл себя, но я также делал и различные прекрасные вещи на корте. Теперь я стал лучше — быстрее, сильнее. Я прибавил в игре на харде, хотя грунт остаётся моим любимым покрытием, и именно там я мог бы сыграть матч всей своей жизни. К тому же теперь „Большой четвёрки“ нет, и разница в уровне игры не так велика.



За свою страну в Кубке Дэвиса я играю лучше, полностью выкладываюсь. Если бы я так же отдавался игре на личных турнирах, у меня были бы другие результаты», — сказал Фоньини в интервью La Repubblica.