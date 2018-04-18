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Чилич: в целом введение таймера подач должно стать для тенниса хорошим решением

Чилич: в целом введение таймера подач должно стать для тенниса хорошим решением
Теннис / ATP

Хорват Марин Чилич рассказал, как относится к решению организаторов Открытого чемпионата США ввести таймер подач с ближайшего розыгрыша турнира.

«Раньше я играл с таймером подач, но только в матчах IPTL. Там на подготовку к подаче после завершения предыдущего розыгрыша давалось 20 секунд. В каких-то ситуациях это работало отлично, в каких-то — не очень. Думаю, требуется немного сбалансировать правила на этот счёт, но в целом это должно быть хорошим решением для тенниса», — приводит слова Чилича Tennis World USA.

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