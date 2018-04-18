Гёргес сфотографировалась с подругами по сборной в преддверии полуфинала КФ

Немка Юлия Гёргес, первая ракетка своей страны, занимающая 11-ю строчку мирового рейтинг-листа, выложила совместную фотографию со всей командой, которая будет играть в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации. Помимо Гёргес, в состав сборной вошли Анжелика Кербер, Татьяна Мария и Анна-Лена Грёнефельд. Капитаном команды является Йенс Герлах.



Германия сыграет с Чехией дома на грунте. За чешскую сборную будут выступать Каролина Плишкова, Петра Квитова, Барбора Стрыцова и Катержина Синякова.



Посмотреть фото Гёргес с командой можно в её «твиттере».