Донской вышел в четвертьфинал челленджера в Наньчане

Российский теннисист Евгений Донской, посеянный на турнире серии «челленджер» в Наньчане под первым номером, во втором круге соревнований в трёх партиях обыграл представителя Тайваня Ян Цун Хуа (WC) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:3).

Поединок продолжался 2 часа 32 минуты. Донской, занимающий 87-е место в рейтинге ATP, реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Ян Цун Хуа реализовал 4 брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Донского станет победитель пары Антуан Эскоффье (Франция) — Кальвен Эмери (Франция, 5).