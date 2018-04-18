Пэр помог болбою решить проблему с зонтиком от солнца

Французский теннисист Бенуа Пэр в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло проиграл представителю Испании Фелисьяно Лопесу со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 4:6. В концовке второго сета он помог болбою, который никак не мог удачно расположиться с зонтиком от солнца. После того как болбоя сменил мальчик постарше, Бенуа выразил своё сожаление ребёнку.
Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.
За выход в третий круг соревнований Лопес поспорит со своим соотечественником Робертом Баутиста-Агутом.
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.