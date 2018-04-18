Тим — о матчболе Рублёва: я был в 10 см от вылета из турнира

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился впечатлениями от выхода в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло. Накануне он одолел россиянина Андрея Рублёва со счётом 5:7, 7:5, 7:5. В третьей партии Доминик отыграл матчбол. За выход в четвертьфинал он теперь поспорит либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с хорватом Борной Чоричем.

«Я был в 10 см от вылета из турнира. Но я рад, что играл 2 часа 40 минут. С нетерпением жду возможности посмотреть игру Джоковича и Чорича по телевизору, а затем сыграть с победителем в четверг», — приводит слова Тима AP.

Рублёв не реализовал матчбол и проиграл Тиму во 2-м круге турнира в Монте-Карло