Стосур: не расстроюсь, если придётся сидеть на трибунах на Кубке Федерации

Австралийская теннисистка Саманта Стосур прокомментировала подготовку к матчам сборной с командой Нидерландов в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Помимо Стосур в состав сборной были включены Эшли Барти и Дарья Гаврилова.

«Я просто поеду на матчи и сделаю всё, что могу. У нас собралась отличная команда. Вне зависимости от того, кто из нас оказывается на корте, мы приложим максимум усилий. Если я смогу сыграть, это будет здорово! Если же я так и не выйду на корт, то буду рада сидеть на трибунах и поддерживать нашу команду.

Кубок Федераций – очень сложный турнир, в котором участвуют сильные команды. Если бы нам удалось его когда-нибудь выиграть, это было бы просто фантастически! И не только для нашей команды, но и для всего тенниса в Австралии», — цитирует Стосур Tennis World USA.

Первый матч плей-офф Австралия – Нидерланды состоится 21 апреля. Победитель в следующем сезоне сыграет в Мировой группе Кубка Федерации.