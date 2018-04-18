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Гимельстоб: думаю, Надалю нравится тот факт, что на грунте он лучший

Гимельстоб: думаю, Надалю нравится тот факт, что на грунте он лучший
Теннис / ATP

Бывший американский теннисист Джастин Гимельстоб прокомментировал успехи первой ракетки мира представителя Испании Рафаэля Надаля на грунте. В частности, уроженец Манакора является 10-кратным победителем «Ролан Гаррос».

«Надалю нравится играть, когда его ничто не ограничивает и он может действовать так, как хочет. Он прекрасно знает эту часть сезона и любит её. Он получает удовольствие от выступления на грунте. Ему нравится, что на этом покрытии всё складывается в его пользу.

Думаю, Надалю нравится тот факт, что на грунте он лучший", — приводит слова Гимельстоба Daily Express.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.
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