Гимельстоб: думаю, Надалю нравится тот факт, что на грунте он лучший

Бывший американский теннисист Джастин Гимельстоб прокомментировал успехи первой ракетки мира представителя Испании Рафаэля Надаля на грунте. В частности, уроженец Манакора является 10-кратным победителем «Ролан Гаррос».

«Надалю нравится играть, когда его ничто не ограничивает и он может действовать так, как хочет. Он прекрасно знает эту часть сезона и любит её. Он получает удовольствие от выступления на грунте. Ему нравится, что на этом покрытии всё складывается в его пользу.

Думаю, Надалю нравится тот факт, что на грунте он лучший", — приводит слова Гимельстоба Daily Express.