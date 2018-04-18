Гимельстоб: думаю, Надалю нравится тот факт, что на грунте он лучший

Бывший американский теннисист Джастин Гимельстоб прокомментировал успехи первой ракетки мира представителя Испании Рафаэля Надаля на грунте. В частности, уроженец Манакора является 10-кратным победителем «Ролан Гаррос».
«Надалю нравится играть, когда его ничто не ограничивает и он может действовать так, как хочет. Он прекрасно знает эту часть сезона и любит её. Он получает удовольствие от выступления на грунте. Ему нравится, что на этом покрытии всё складывается в его пользу.
Думаю, Надалю нравится тот факт, что на грунте он лучший", — приводит слова Гимельстоба Daily Express.
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.