Симон: ITF игнорирует мнение игроков

Французский теннисист Жиль Симон обвинил руководство Международной федерации тенниса (ITF) в игнорировании мнения совета игроков ATP при принятии решения. Симон, являющийся членом совета, отмечает, что ITF должна прислушиваться к игрокам, но на деле это не происходит. В частности, федерация игнорирует мнение совета, пытаясь реформировать формат Кубка Дэвиса.

«К сожалению, мы не имеем никакого влияния на планы по реформированию Кубка Дэвиса. ITF может делать какие-либо заявления, вносить изменения, но мы никак на это не можем повлиять. Разве что мы можем подать свой голос, постоянно заявлять о себе, но это никак не влияет на решения.

Реформа Кубка Дэвиса обсуждается уже давно. Мы говорили об этом с игроками в совете, обсуждали вопрос с федерацией. Универсального решения нет, всегда кто-то остаётся недоволен изменениями. Если бы было универсальное решение, мы бы приняли его уже давно», — цитирует Симона Ubitennis.

Голосование по вопросу изменения формата Кубка Дэвиса будет проходить в августе. Для принятия изменений необходимо не менее 2/3 голосов.