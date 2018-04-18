В 2013 году Марино был поставлен диагноз — клиническая депрессия

27-летняя канадская теннисистка Ребекка Марино рассказала, что в 2013 года сделала паузу в выступлениях, так как врачи диагностировали у неё клиническую депрессию. В феврале она возобновила карьеру. В 2011 году Ребекка занимала 38-ю строчку в рейтинге WTA.

«Так плохо, как тогда, мне никогда в жизни не было. Это был очень тёмный период. Я не чувствовала уверенности в себе и ощущала себя очень маленькой, несмотря на высокий рост. Тогда я думала, что никогда больше не возьму ракетку в руки.

Но в феврале прошлого года моему отцу поставили диагноз — рак простаты. После этого я на многое стала смотреть иначе. Я поняла, что жизнь коротка и нужно что-то сделать для себя, не думая о мнении других. Я всё ещё молода, так почему бы не попробовать вновь? Если не получится, ничего страшного. По крайней мере я попробую", — цитирует Марино The Telegraph.