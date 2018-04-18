Андерсон снялся с турнира в Барселоне

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон принял решение сняться с турнира в Барселоне, который пройдёт на следующей неделе, из-за проблем с коленом, сообщает Tennis World USA. Ранее 31-летний уроженец Йоханнесбурга, располагающийся на восьмой позиции в рейтинге ATP, отказался от выступления на соревнованиях в Хьюстоне.

В 2018 году Кевин выиграл один турнир ATP — в Нью-Йорке. Также он дошёл до финала на соревнованиях в Пуне и Акапулько.

Действующим победителем турнира в Барселоне является испанец Рафаэль Надаль.