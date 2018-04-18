Бушар приняла участие в благотворительной акции

Канадская теннисистка Эжени Бушар вместе с американской федерацией тенниса (USTA) приняла участие в благотворительной акции, направленной на сбор средств для организации New York Junior Tennis and Learning, сообщает Tennis World USA.

Организация находится в Бронксе, Нью-Йорк (США). Её целью является оказание содействия молодёжи, желающей заниматься теннисом и получать качественное образование. Бушар и Федерация тенниса США подчеркнули, что их задачей является превращение тенниса в мотивацию для подрастающего поколения.

О сотрудничестве Бушар и американской федерации стало известно, после того как теннисистка выиграла судебный процесс у организаторов Открытого турнира США по теннису и самой организации USTA. В 2015 году спортсменка упала в комнате физиотерапии на турнире и получила сотрясение мозга. После этого она обратилась в суд и недавно выиграла его. Канадская теннисистка может выиграть несколько миллионов долларов.