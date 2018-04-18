Шарапова примет участие в турнире в Бирмингеме

Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в турнире WTA в Бирмингеме с призовым фондом, превышающим 510 тыс. фунтов.

«Очень рада вновь вернуться в Бирмингем, чтобы принять участие в турнире Nature Valley Classic. У меня сохранились хорошие воспоминания от выступления на этом турнире. Уверена, всё будет отлично», — цитирует Шарапову пресс-служба соревнований.

Помимо Шараповой, организаторы подтвердили участие ещё нескольких известных теннисисток, включая Петру Квитову, Йоханну Конту и Наоми Осаку. Турнир будет проходить с 18 по 24 июня.