Медведев проиграл Нисикори во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях проиграв представителю Японии Кею Нисикори со счётом 5:7, 2:6. Поединок продолжался 1 час 40 минут. Даниил 1 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Нисикори в Монте-Карло.

За выход в четвертьфинал Нисикори поспорит либо с испанцем Гильермо Гарсия-Лопесом (LL), либо с представителем Италии Андреасом Сеппи (Q).