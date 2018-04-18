Андреев: Латвия сейчас очень сильный соперник, я бы не стал оценивать шансы

Капитан сборной России в Кубке Федерации Игорь Андреев поделился ожиданиями от матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с командой Латвии. Игры состоятся в Ханты-Мансийске 21-22 апреля.

«Все девушки в хорошем расположении духа, готовятся с полной отдачей. Наша задача – подойти к матчу в наилучшем состоянии.

Сборная Латвии сейчас очень сильный соперник. Этот этап Кубка Федерации свёл достойные команды, потому оценивать шансы я бы не стал. Одно могу сказать с уверенностью: нас ждёт интересный и трудный поединок. Убеждён, игра доставит удовольствие зрителям.

Наша сборная прилетела в Ханты-Мансийск в понедельник и в этот же день приступила к тренировкам. Кто-то из теннисисток летел из Москвы, кто-то — из Европы. Как для команды пройдет период адаптации, покажет игра», — цитирует Андреева пресс-служба ФТР.

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