Юшка: довольны, что сыграем с РФ в Ханты-Мансийске. В столице многое отвлекает

Капитан сборной Латвии в Кубке Федерации Андис Юшка поделился ожиданиями от матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с командой России. Игры состоятся на грунтовом покрытии в Ханты-Мансийске 21-22 апреля.

«Наша команда сейчас занимает высокое место в рейтинге Кубка Федерации. Наши теннисистки находятся в хорошей форме, они на подъёме, то есть мы готовы к матчу на сто процентов.

Остапенко – чемпионка «Ролан Гаррос», а это грунт. Севастова также чувствует себя комфортно на грунтовых площадках. Впрочем, грунтовые покрытия тоже разные. У нас впереди первая тренировка, и надо посмотреть, как девушки приспособятся к этому.

Мы довольны, что матч пройдёт в Ханты-Мансийске. В столице или, скажем, в Санкт-Петербурге всегда много отвлекающих моментов. Здесь мы можем полностью сосредоточиться на предстоящей игре и сконцентрироваться. Так что выбор города нас вполне устраивает», — цитирует Юшку пресс-служба ФТР.

«На мужчину в команде девушки будут совсем по-другому реагировать» Анна Чакветадзе в своей колонке об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной в Кубке Федерации и заменившем её Игоре Андрееве.