Соперником А. Зверева в третьем круге турнира в Монте-Карло будет Штруфф

Итальянский теннисист Фабио Фоньини (13) не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях проиграв представителю Германии Ян-Леннарду Штруффу со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут. Фабио дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Штруфф поспорит с соотечественником — Александром Зверевым (3).
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.