Соперником А. Зверева в третьем круге турнира в Монте-Карло будет Штруфф

Итальянский теннисист Фабио Фоньини (13) не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях проиграв представителю Германии Ян-Леннарду Штруффу со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут. Фабио дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Штруфф поспорит с соотечественником — Александром Зверевым (3).