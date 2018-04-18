Нисикори: Медведев начал матч лучше меня, но я сохранил спокойствие

Японский теннисист Кей Нисикори поделился эмоциями после победы над россиянином Даниилом Медведевым во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Азиатский спортсмен обыграл соперника со счётом 7:5, 6:2.



«На старте поединка Медведев выглядел лучше меня, но я сумел сохранить спокойствие. Думаю, что мне удалось значительно прибавить во второй партии. Сейчас я планирую отдохнуть, а затем буду готовиться к завтрашней игре. Надеюсь, что мне удастся показать хороший теннис», — приводит слова Нисикори официальный сайт ATP.



За выход в четвертьфинал японец поспорит либо с испанцем Гильермо Гарсия-Лопесом (LL), либо с представителем Италии Андреасом Сеппи (Q).