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Нисикори: Медведев начал матч лучше меня, но я сохранил спокойствие

Нисикори: Медведев начал матч лучше меня, но я сохранил спокойствие
Теннис / ATP

Японский теннисист Кей Нисикори поделился эмоциями после победы над россиянином Даниилом Медведевым во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Азиатский спортсмен обыграл соперника со счётом 7:5, 6:2.

«На старте поединка Медведев выглядел лучше меня, но я сумел сохранить спокойствие. Думаю, что мне удалось значительно прибавить во второй партии. Сейчас я планирую отдохнуть, а затем буду готовиться к завтрашней игре. Надеюсь, что мне удастся показать хороший теннис», — приводит слова Нисикори официальный сайт ATP.

За выход в четвертьфинал японец поспорит либо с испанцем Гильермо Гарсия-Лопесом (LL), либо с представителем Италии Андреасом Сеппи (Q).

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