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Раонич и Сеппи вышли в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Раонич и Сеппи вышли в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP

Канадский теннисист Милош Раонич пробился в третий круг турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. 14-й номер посева обыграл представителя Италии Марко Чеккинато со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. На счету североамериканца 16 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Чеккинато выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Раонич поспорит с победителем матча Фернандо Вердаско (Испания) – Марин Чилич (Хорватия, 2).

Мужчины. Монте-Карло. 2-й круг
Андреас Сеппи (Италия, Q) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, LL) – 4:6, 6:3, 7:5.

Монте-Карло 2018. 2-й круг
18 апреля 2018 года, среда. 16:45 МСК
Милош
Раонич
Марко
Чеккинато
7:6 6:2
Монте-Карло 2018. 2-й круг
18 апреля 2018 года, среда. 15:45 МСК
Гильермо
Гарсия-Лопес
Андреас
Сеппи
6:4 3:6 5:7
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.
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