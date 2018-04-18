Раонич и Сеппи вышли в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Канадский теннисист Милош Раонич пробился в третий круг турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. 14-й номер посева обыграл представителя Италии Марко Чеккинато со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. На счету североамериканца 16 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Чеккинато выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал Раонич поспорит с победителем матча Фернандо Вердаско (Испания) – Марин Чилич (Хорватия, 2).
Мужчины. Монте-Карло. 2-й круг
Андреас Сеппи (Италия, Q) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, LL) – 4:6, 6:3, 7:5.
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.