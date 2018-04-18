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Джокович: Чорич — талантливый теннисист, он вёл борьбу до последнего розыгрыша

Джокович: Чорич — талантливый теннисист, он вёл борьбу до последнего розыгрыша
Теннис / ATP

Серб Новак Джокович прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло. 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» переиграл хорвата Борну Чорича со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

«Я очень рад, что сумел одержать победу в двух сетах, но это была тяжёлая игра. Борна – талантливый теннисист, обладающий большим потенциалом. Игра Чорича напоминает мой теннис. На корте сложилось ощущение, что я играл перед зеркалом. Борна вёл борьбу до самого последнего розыгрыша. В Монте-Карло очень престижный турнир, поэтому ради успеха необходимо обыгрывать сильнейших теннисистов мира», — приводит слова Джоковича официальный сайт турнира.

Следующим соперником Джоковича будет представитель Австрии Доминик Тим, получивший от организаторов пятый номер посева.

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