Надаль: Хачанов добился существенного прогресса в нынешнем сезоне

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился эмоциями после победы над словенцем Аляжем Бедене (6:1, 6:3) во втором круге турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. За выход в четвертьфинал испанец поспорит с россиянином Кареном Хачановым.



«Приятно снова вернуться в Монте-Карло, это фантастическое место. Здорово, что мне удалось пробиться в третий круг турнира. Прошедшая игра напоминала американские горки, но я не вижу в этом ничего страшного. Мне необходимо найти игровой ритм после длительного отсутствия на корте. Хачанов? Карен добился существенного прогресса в этом году. Я должен быть готов к предстоящему поединку», — цитирует Надаля пресс-служба турнира.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.