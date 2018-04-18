Чилич обыграл Вердаско и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло. 2-й номер посева переиграл испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Чилич выполнил 7 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и 3 раза взял чужую подачу. На счету Вердаско 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 упущенных брейк-пойнтов.
Следующим соперником Чилича станет канадец Милош Раонич (14), ранее переигравший итальянца Марко Чеккинато (Q). Турнир с призовым фондом свыше $ 6 млн завершится 22 апреля.
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На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.