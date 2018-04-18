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Чилич обыграл Вердаско и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Чилич обыграл Вердаско и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло. 2-й номер посева переиграл испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Чилич выполнил 7 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и 3 раза взял чужую подачу. На счету Вердаско 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 упущенных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Чилича станет канадец Милош Раонич (14), ранее переигравший итальянца Марко Чеккинато (Q). Турнир с призовым фондом свыше $ 6 млн завершится 22 апреля.

Монте-Карло 2018. 2-й круг
18 апреля 2018 года, среда. 18:30 МСК
Фернандо
Вердаско
Марин
Чилич
3:6 6:7
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