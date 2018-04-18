Хачанов: не боюсь Надаля, буду рад встретиться с ним

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча с испанцем Рафаэлем Надалем (1) в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Ранее спортсмены встречались между собой два раза. В 2017 году Надаль обыграл Хачанова в рамках Уимблдона, а затем нанёс россиянину поражение на турнире в Пекине. Испанец является десятикратным победителем соревнований в Монте-Карло.



«Мы провели два матча с Надалем, но при этом ни разу не играли на грунтовом покрытии. Буду рад встретиться с Рафой. Я не боюсь его», — приводит слова россиянина официальный сайт турнира.



Победитель матча Надаль – Хачанов в четвертьфинале встретится с победителем поединка Новак Джокович (Сербия, 9) – Доминик Тим (Австрия, 5).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.