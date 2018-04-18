Тим: тяжело бороться за победу на «Ролан Гаррос», пока там выступает Надаль

Австрийский теннисист Доминик Тим оценил свои шансы на победу на Открытом чемпионате Франции. По словам спортсмена, обыграть испанца Рафаэля Надаля на грунте практически нереально.



В прошлом сезоне теннисисты встречались четыре раза на песчаном покрытии, и Тим сумел обыграть Надаля в Риме. Спортсмены могут встретиться на стадии четвертьфинала турнира в Монте-Карло, если Тим (5) пройдёт серба Новака Джоковича (9), а Надаль (1) – россиянина Карена Хачанова.



«В прошлом сезоне у нас было отличное соперничество с Надалем на грунте. Мы провели четыре матча за шесть недель, регулярно встречались на высокой стадии. Это было великолепно. Трудно рассчитывать на победу на «Ролан Гаррос», пока есть такой теннисист, как Рафа. Обыграть его на грунте практически нереально, но при этом можно справиться с другими игроками», — приводит слова Тима пресс-служба турнира в Монте-Карло.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.