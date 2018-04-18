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Пэр: чувствую себя уставшим, мне необходим перерыв

Пэр: чувствую себя уставшим, мне необходим перерыв
Теннис / ATP

Француз Бенуа Пэр подчеркнул, что ему необходима пауза, дабы восстановить игровые кондиции. Теннисист не сумел выйти во второй круг на турнире в Монте-Карло, уступив в стартовом поединке испанцу Фелисьяно Лопесу.

«Чувствую себя уставшим, мне необходим перерыв. По правде говоря, я не всегда испытываю позитивные эмоции на корте. Не знаю, что буду делать. В жизни есть другие вещи помимо тенниса. Хочу чувствовать себя счастливым, но сейчас это невозможно в связи с травмой спины и по ряду других причин, которые происходят за пределами корта. Постараюсь принять правильное решение. Мне нравится теннис, но иногда хочу не выходить на корт, а быть дома с семьёй», — сказал Пэр в интервью L’Equipe.

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