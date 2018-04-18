Пэр: чувствую себя уставшим, мне необходим перерыв

Француз Бенуа Пэр подчеркнул, что ему необходима пауза, дабы восстановить игровые кондиции. Теннисист не сумел выйти во второй круг на турнире в Монте-Карло, уступив в стартовом поединке испанцу Фелисьяно Лопесу.



«Чувствую себя уставшим, мне необходим перерыв. По правде говоря, я не всегда испытываю позитивные эмоции на корте. Не знаю, что буду делать. В жизни есть другие вещи помимо тенниса. Хочу чувствовать себя счастливым, но сейчас это невозможно в связи с травмой спины и по ряду других причин, которые происходят за пределами корта. Постараюсь принять правильное решение. Мне нравится теннис, но иногда хочу не выходить на корт, а быть дома с семьёй», — сказал Пэр в интервью L’Equipe.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.