Джокович: нужно думать о Тиме, а не о возможном поединке с Надалем

Серб Новак Джокович (9) поделился ожиданиями от матча с австрийцем Домиником Тимом (5) в третьем круге грунтового турнира в Монте-Карло.



«Тим – серьёзный соперник, он способен доставить проблемы на грунтовом покрытии. В поединке с Рублёвым ему удалось отыграть матчболы и победить. Я должен сосредоточиться на этом матче, а не на возможном противостоянии с Надалем. Конечно, это не самый лучший жребий, но такое происходит со мной далеко не в первый раз», — приводит слова сербского спортсмена Ubitennis.



Если Джокович пройдёт Тима, его следующим соперником станет победитель поединка Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Карен Хачанов (Россия).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.